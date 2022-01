Timor oriental: le prix Nobel Ramos-Horta de nouveau candidat à la présidence

Infatigable et de retour sur la scène politique, le prix Nobel de la paix 1996, José Ramos-Horta, annonce sa candidature à la présidence du Timor oriental, son pays qu'il a défendu en exil pendant 25 ans à la suite de l'invasion indonésienne en 1975. Ce n'est pas une première pour José Ramos-Horta, qui a déjà dirigé le Timor dans les années 2000 et qui se lance dans une nouvelle campagne présidentielle à l'âge de 72 ans, au terme d'une existence extraordinaire.

Sa vie est un roman : celui de l'exil et de la lutte pour l'indépendance. Dès sa sortie de l'adolescence, il milite pour l'émancipation du Timor qui est à l'époque une colonie portugaise. Et lorsque la résistance timoraise prononce unilatéralement l'indépendance de son pays en 1975, il est nommé ministre des Affaires étrangères alors qu'il n'a que 25 ans.

Il ne le sait pas encore, mais il va passer sa vie sur la route, car quelques jours après sa nomination, l'Indonésie du dictateur Suharto profite de ce changement de régime politique pour envahir le Timor oriental et réprimer de manière ultra-violente toute contestation.

La voix de son peuple à l'étranger

Ramos-Horta parvient à s'enfuir, trouve refuge en Australie puis aux États-Unis et deviendra la voix de son peuple à l'étranger. Ancien journaliste, passionné de jazz et de cinéma, il devient un visage familier de la tribune de l'ONU à New York où il plaide inlassablement pour la reconnaissance des crimes de guerre commis au Timor par l'armée indonésienne.

En 1996, il est couronné du prix Nobel de paix, et trois ans plus tard, lorsque l'Indonésie finit par céder sous la pression internationale, il revient au pays. Premier ministre en 2006, président jusqu'en 2012 et écarté de la course pour un nouveau mandat, âgé aujourd'hui de 72 ans, il repart en campagne pour la dernière fois.

