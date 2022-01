JO d'hiver: les volontaires entrent dans la bulle sanitaire à Pékin

Après les athlètes, ce sont les volontaires qui ont fait leur entrée ce mardi dans la bulle sanitaire destinée à empêcher tout contact entre la population et les délégations lors des Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Reportage.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

« Pour notre pays, allons-y ! » « Pour notre peuple, au combat ! » Au milieu des drapeaux, l’hymne national et des slogans ont retenti ce mardi sur la place Tiananmen pour la cérémonie d’entrée des équipes chinoises dans la bulle sanitaire des Jeux d’hiver. Une cérémonie dirigée par le patineur de vitesse Wu Dajing.

Les athlètes chinois sont au même régime que les athlètes étrangers : une fois entrée dans la « boucle fermée », comme l’appelle les organisateurs, ils ne pourront plus en sortir avant la fin des compétitions. Il en va de même pour les volontaires qui seront à l'intérieur.

« La "boucle fermée" démarre cette semaine. Nous, les volontaires, allons vivre dedans, un peu comme si nous étions en quarantaine. C’est une riche expérience de pouvoir participer aux Jeux, s'enthousiasme cette étudiante d’anglais dans une université pékinoise. En tant que citoyens ordinaires, nous n’avons pas souvent l’occasion d’assister à des événements internationaux. »

70 jours sans sortir de la bulle

L'entraînement des volontaires est digne de ceux des champions, avec des sacs de sables à porter pour celles et ceux qui remettront les médailles. Parmi les critères de sélections des candidats dans les universités : une course sur 3 800 mètres et d’autres épreuves physiques ; deux tests Covid, et un parcours vaccinal complet à présenter avant d’entrer dans la bulle. En comptant les Jeux olympiques et paralympiques, plus la quarantaine à la sortie, ils n'auront aucun contact avec l'extérieur pendant 70 jours.

« Suivez les traces de notre président », « battez-vous pour être les premiers, n’abandonnez jamais » ont encore scandé les athlètes sur la place Tiananmen en reprenant le slogan de ces JO : « Ensemble pour un avenir commun ».

Au total, 6 000 volontaires, dont la majorité en dehors de la bulle, participent à ces Jeux, selon les Nouvelles de Pékin. D’autres sources parlent de 27 000 volontaires, dont 13 000 pour les Jeux paralympiques. Avec, comme pour les athlètes, la mission de montrer la meilleure image de la capitale chinoise et de la Chine.

