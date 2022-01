Birmanie: taper sur des casseroles contre la junte, désormais un crime de haute trahison

La tradition révolutionnaire de taper sur des casseroles ou des assiettes, qui remonte à des décennies, est l’un des premiers actes de protestation à avoir été lancé par la population quelques jours après le coup d’État. AFP - STR

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Birmanie, la tradition de frapper sur des pots et des casseroles pour signifier son rejet de la junte militaire est désormais punissable de haute trahison, et pourra valoir entre trois ans de prison et une condamnation à mort. Une décision qui tombe moins d’une semaine avant le premier anniversaire de la prise de pouvoir par les militaires, le 1er février 2021.