Crise en Ukraine: la Chine soutient les «préoccupations raisonnables» de la Russie

Vladimir Poutine sera à Pékin la semaine prochaine. Ce sera le premier tête à tête pour Xi Jinping depuis le début de la pandémie. (Ici, les présidents russe et chinois à Brasilia, le 12 novembre 2019).

Lors d’un échange téléphonique avec son homologue américain Antony Blinken, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a exprimé son soutien pour Moscou, alors que les deux capitales ont multiplié les signes de rapprochement ces dernières semaines.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Pékin et Moscou se disent tout ou presque sur la question ukrainienne. C’est en tout cas ce que laisse entendre l’ambassadeur de Russie en Chine, ce dernier ayant affirmé en début de semaine que le pouvoir russe tenait informé la partie chinoise au jour le jour de ses pourparlers de sécurité avec l’Otan.

Moscou et Pékin se rapprochent face aux pressions de l’Occident. Un accord de coopération stratégique a été conclu mardi lors d’un échange virtuel entre les responsables chinois et russes des Affaires asiatiques.

Et c’est un Vladimir Poutine bien réel qui est attendu la semaine prochaine dans les tribunes des Jeux olympiques d’hiver. Sa venue donnera l'occasion d’une rencontre au sommet pour les dirigeants des deux pays. Il s'agira même du premier tête-à-tête pour Xi Jinping depuis le début de la pandémie.

Un « vieil ami »

L’ambassadeur de Russie affirme que Vladimir Poutine ne viendrait pas les mains vides à Pékin. Le gaz russe a beaucoup coulé dans les gazoducs desservant la Chine, ces derniers mois. De là à parler d’une reconstitution des blocs dissous, il y a un pas. Lors de leur vidéoconférence en décembre dernier, Xi Jinping avait qualifié son homologue russe de « vieil ami », mais il avait employé exactement les mêmes termes lors de son sommet virtuel avec Joe Biden.

Les « préoccupations raisonnables de la Russie doivent être prises au sérieux et recevoir une solution » a répété Wang Yi ce jeudi, tout en appelant « toutes les parties au calme et à s’abstenir d’accroitre les tensions et monter la crise en épingle. »

Lors des émeutes au Kazakhstan le mois dernier, Pékin avait également formellement soutenu l’envoi de troupes russes à Almaty, mais en tentant de renforcer dans le même temps ses liens avec les pays d’Asie centrale.

