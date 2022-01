Éruption du volcan aux îles Tonga: la crainte du Covid complique l'acheminement de l'aide

Depuis une semaine, l’aide internationale arrive sur les Tonga frappés par une puissante éruption volcanique et un tsunami. Mais pas question pour ceux qui l’acheminent d’entrer en contact avec les Tongiens : le royaume craint plus que tout l’arrivée du Covid sur son sol. Reportage.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Nuku' alofa, Charlotte Mannevy

Ce qui frappe lorsque l’on atterrit à Nuku'alofa, ce sont ces hommes entièrement vêtus de combinaisons blanches, de lunettes de protection, de gants et de masques FFP2, et ce malgré une température qui frôle les 40°C sur le tarmac surchauffé.

L’équipage du Casa (avion-cargo) de l’armée française qui vient de se poser n’y coupera pas, il devra lui aussi enfiler une lourde tenue de protection.

« C'est une tenue quasi étanche pour vraiment limiter au maximum la propagation possible du virus, explique le commandant de bord, le capitaine Alix. En fait, même en restant statique on transpire énormément et l'escale devient vite pénible surtout si on doit avoir de la manutention. »

Pas question de quitter l’environnement immédiat de l’avion, ni de communiquer avec qui que ce soit, la peur du virus est palpable. L’eau et la nourriture acheminées depuis Nouméa resteront trois jours en extérieur pour éviter toute contamination.

« Il a commencé par tomber des graviers du ciel »

Mais l'aide est nécessaire dans ce pays qui porte encore les stigmates de l’éruption. Sur le toit de l’aéroport, des hommes balaient les cendres tombées il y a plus de dix jours maintenant. Des cendres, voire des cailloux, comme le raconte Etienne, jeune Français installé aux Tonga depuis trois ans.

« Petit à petit, il a commencé par tomber des graviers du ciel, de plus en plus petits. Ça a commencé par des graviers de deux, trois centimètres et puis c'était de plus en plus petit et on s'est réveillé le lendemain avec un à deux centimètres de cendres partout. »

Etienne sera rapatrié vers la Nouvelle-Calédonie avec le Casa de l’armée française. Une nouvelle rotation depuis Nouméa est prévue ce vendredi. Au total, la France a promis d’acheminer 50 tonnes d'aide cette semaine vers les Tonga.

► À lire aussi : Tonga: un navire australien transportant de l'aide humanitaire accoste malgré un foyer de Covid à bord

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne