Ouïghours: la Chine prête à une visite de l'ONU mais sous conditions

Cela fait trois ans que l’ONU négocie, sans succès, une inspection des camps d’internement dans lesquels la Chine enfermerait près d’un million de Ouïghours. Selon le quotidien hong-kongais South China Morning Post, Pékin serait prêt à accueillir une délégation de l’ONU.

Après les Jeux olympiques, Pékin ouvrira les portes du Xinjiang à Michelle Bachelet, la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, à condition que sa visite ne soit pas une « enquête à charge » et reste « amicale ».

Des conditions qui ont reçu un accueil glacial à Genève. « Les discussions sont encore en cours concernant la possibilité d’une visite pendant la première moitié de l'année, souligne Rupert Colville, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme. Les détails sont encore en négociation. Pour que cette visite ait un sens, nous demandons un accès libre et non supervisé à un grand nombre d’acteurs de la société civile et à certains lieux, ainsi que des rencontres avec des membres du gouvernement. Ce sont des conditions incontournables à une telle visite. »

Ni rapport ni visite avant les JO

Selon le South China Morning Post, Pékin fait pression sur Michelle Bachelet pour qu’elle retarde la publication de son rapport prévu sur les détentions de masse, les tortures et le travail forcé au Xinjiang. Un tel rapport de l’ONU entacherait en effet les Jeux olympiques, déjà visés par un boycott diplomatique de plusieurs pays.

Le rapport sur le Xinjiang – que Michelle Bachelet entend publier indépendamment du fait qu'elle se rende en Chine ou pas – est très attendu par les Occidentaux et les ONG, ces dernières ayant réclamé à plusieurs reprises que la Haute-Commissaire hausse le ton à l'égard de Pékin.

