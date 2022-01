Cambodge: la déforestation illégale met en danger les peuples indigènes

Au Cambodge, la déforestation illégale, qui s’est accélérée ces deux dernières années dans deux zones protégées, met en péril l’écosystème et les droits des peuples indigènes. Dans un nouveau rapport d’Amnesty International, l’ONG dénonce ces pratiques et appelle les autorités cambodgiennes à protéger les droits de ces communautés.

L’abattage massif des arbres dans les réserves naturelles de Prey Lang et Prey Preah Roka, deux zones censées être protégées et qui figurent parmi les plus importantes forêts pluviales au monde, est désormais hors de contrôle, selon Richard Pearshouse, conseiller d’Amnesty International pour les situations de crises et l’environnement.

« Les images satellites montrent clairement une perte colossale des couverts forestiers. Rien que l’an dernier, nous avons observé la destruction de plus de 6 000 hectares de forêts dans ces deux zones protégées. »

Un déboisement illégal qui se fait selon Amnesty International en toute impunité et avec le consentement tacite des autorités : « Les autorités cambodgiennes n’ont jamais vraiment protégé ces réserves naturelles. Le ministère de l’Environnement cambodgien a au contraire empêché les militants écologiques d’effectuer des patrouilles de surveillance et de protéger leurs forêts des coupes illégales. Les autorités doivent lever cette interdiction et mettre un terme à la corruption dans leurs rangs. »

Un impact dévastateur pour le peuple Kuy

Au-delà des conséquences gravissimes pour l’environnement, ces pratiques ont des conséquences dramatiques pour les populations indigènes, notamment pour la communauté Kuy qui vit à l’intérieur et autour de la forêt de Prey Lang.

« La forêt joue un rôle crucial pour la subsistance et la spiritualité du peuple Kuy, explique Richard Pearshouse. Pour eux, le déboisement entraîne la disparition de leur forêt sacrée et de la résine des arbres qu’ils protègent et qu’ils récoltent de manière durable. L’impact pour ces peuples indigènes est dévastateur. »

Pour Amnesty International, la question de l’environnement a trop longtemps été reléguée au second plan. La déforestation illégale qui détruit l’écosystème de la planète doit désormais occuper une place centrale dans les négociations diplomatiques entre Phnom Penh et les pays comme la France qui entretiennent de forts liens diplomatiques avec le Cambodge.

