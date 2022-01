Thaïlande: les prix du porc explosent, inquiétudes à l’approche du Nouvel an chinois

En Thaïlande, les prix de la viande de porc ont explosé ces dernières semaines et cela suscite l’inquiétude des consommateurs, à l’approche du Nouvel an chinois. (Image d'illustration)

En Thaïlande, les prix de la viande de porc ont explosé ces dernières semaines. Cela suscite l’inquiétude des consommateurs, à l’approche du Nouvel an chinois, le mardi 1er février. Le gouvernement est apparemment impuissant pour réguler les prix.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Bangkok,

Cette hausse des prix inquiète d’autant plus les Thaïlandais que le porc est la viande la plus consommée en Thaïlande, largement préférée au bœuf, dont beaucoup de bouddhistes ne mangent pas.

Les prix de la viande de porc ont quasiment doublé en quelques semaines, alors qu’approche ce mardi la fête du Nouvel an chinois, très célébrée en Thaïlande. En effet, plus de la moitié des habitants de Bangkok par exemple revendiquent des origines chinoises et les familles se rassemblent à cette occasion.

Une épidémie de peste porcine venue d’Afrique

À l’origine de cette hausse des prix, une épidémie de peste porcine, venue à l’origine d’Afrique, qui dure depuis deux ans, mais qui serait devenue particulièrement sévère ces derniers mois. 90% des éleveurs en Thaïlande sont de petites entreprises, qui fournissent 30% de la production, la maladie a donc durement affecté leurs élevages.

Le gouvernement a décidé d’interdire les exportations en attendant une régulation des prix. Des fonds spéciaux ont également été alloués à la recherche sur les antibiotiques et le relèvement des standards d’hygiène dans les élevages.

Une opération de spéculation pointée du doigt

Avec toute cette affaire, le gouvernement s’est penché de près sur la filière porcine, sur le nombre de producteurs, savoir combien de tonnes étaient produites par an et à qui était vendue la viande. Au cours de l’enquête, ils ont découvert il y a quelques jours dans plus de 500 entrepôts à travers le pays des millions de kilos de porc congelés, une tentative de spéculation punissable par la loi.

Beaucoup accusent aussi l’inflation rampante, particulièrement vive sur les prix des matières premières, et pourtant démentie par le gouvernement. Beaucoup de petits vendeurs, notamment les restaurateurs de rues, ont également dû arrêter leur activité faute de pouvoir absorber la hausse des prix.

Les solutions envisagées par le gouvernement

Le gouvernement encourage la consommation d’une autre viande, excellente pour la santé, paraît-il : la viande de crocodile. Les éleveurs font le tour des journaux pour expliquer qu’il s’agit d’une viande pauvre en graisse nutritive.

Les prix de la viande de crocodile restent inférieurs de moitié à ceux du porc. Pour ceux qui ne seraient pas tentés par l’expérience, un gel de six mois sur les prix du poulet vient d’être décrété, afin de permettre à ceux qui le souhaitent de continuer à manger de la viande.

►À lire aussi : Les prix des denrées alimentaires au plus haut depuis dix ans

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne