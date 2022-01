Chine: des plats préparés pour les festivités de l’entrée dans l’année du tigre

Ce lundi 31 janvier, l’Asie se prépare à entrer dans l’année du tigre, avec les traditionnels raviolis du Nouvel An lunaire préparés en famille pour célébrer le début des vacances dites de la « fête du printemps ». Enfin, pour ceux qui peuvent partir, car cette année encore les restrictions sanitaires ont contrarié les déplacements. Pour se consoler, il y a les plats de fête « préparés » au rayon surgelé.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

L’automate qui fait office de caissier fait des heures supplémentaires en cette veille du Nouvel An lunaire. Parmi les codes-barres avalés par la machine, du canard laqué dans un emballage signé par l’un des plus célèbres restaurants pékinois de la spécialité, où encore ce « grand bouillon » au poulet et haricots rouges « façon Hong Kong ». Des plats préparés qui seraient la nouveauté de ces vacances de Chunjié, la fête du printemps en Chine, confie une vendeuse au rayon surgelé.

« Ca, ce sont des emballages d’exposition, on a presque tout vendu, s’exclame-t-elle. Ce plat avec des ormeaux et des concombres de mer est en promotion à 40 euros. Mais ce qui se vend le mieux, c’est la cuisine du Sud, le grand bouillon de poulet et le "Bouddha qui saute par-dessus le mur". On les vend uniquement pendant le festival du printemps. »

Les jeunes premiers consommateurs

Malgré la promo sur les ormeaux, ces plats raffinés préparés ne sont pas réservés à toute les bourses, notamment le « Bouddha qui saute par-dessus le mur », nom indiquant que même les moines bouddhistes peuvent renoncer à leurs engagements végétariens pour cette soupe aux ailerons de requin venue de Canton.

Trop cher pour cette jeune cliente qui en revanche hésite sur le « Baofan », le « riz aux 8 trésors » : « Je viens du Nord et je ne rentre pas à la maison cette année. Peut-être que je vais prendre le riz Babao, ça a l’air pratique. »

Du riz gluant aux jujubes et autres fruits secs en dessert, la cotation des entreprises spécialisées dans la vente de ces plats prêts à cuisiner a augmenté de 10%, 70% des commandes provenant des moins de 35 ans. Selon différentes analyses reprises dans les médias officiels, l’explication pourrait venir de « la paresse » de jeunes moins enclins à cuisiner ; quand d’autres évoquent le contexte sanitaire ainsi que des prix relativement moins élevés pour des produits meilleurs pour la santé que les plats à emporter.

