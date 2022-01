Hong Kong: démission d'un ministre surpris dans une fête pendant la pandémie

A Hong Kong un ministre a démissionné pour avoir participé à une grande fête d’anniversaire alors même que les autorités avaient explicitement demandé à la population d’éviter les rassemblements non indispensables à cause du Covid.

À Hong Kong, un ministre a démissionné ce 31 janvier pour avoir participé à une grande fête d’anniversaire qui eut lieu le 3 janvier, alors même que les autorités espéraient encore empêcher la propagation du Covid-19 et avaient explicitement demandé à la population d’éviter les rassemblements non indispensables.

Avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy

Les photos de la fameuse fête du 3 janvier qui ont fuité dans la presse montrent des dizaines de convives buvant du champagne ou du vin, dans un bar à tapas d’un quartier animé de Hong Kong, avec l’hôte d’honneur, Witman Hung, représentant de Hong Kong à l’Assemblée nationale populaire de Chine, qui fêtait ses 53 ans, très occupé à chanter un air de karaoké avec un bras autour d’une jolie membre du nouveau comité électoral.

Tout cela, le soir même de l’intronisation des députés au nouveau Parlement de Hong Kong, un Parlement revu et corrigé par Pékin pour qu’il ne soit formé que de « patriotes ».

Carrie Lam « très déçue »

Autant dire que Carrie Lam, la très stricte cheffe de l’exécutif, n’a pas apprécié la plaisanterie, d’autant que parmi les invités se trouvaient une vingtaine de députés et une quinzaine de hauts fonctionnaires dont les responsables de la police, de l’immigration et de l’agence anti-corruption, les trois corps que Pékin contrôle au plus près.

Même si la fête n’était pas techniquement interdite, Carrie Lam s’est déclarée « très déçue » de ses subalternes. C’est finalement le ministre de l’Intérieur, Casper Tsui qui a servi de fusible.

