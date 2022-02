Birmanie : un an après le coup d'Etat, les appels à faire pression sur la junte continuent

Un groupe de femmes brandit des torches alors qu'elles protestent contre le coup d'État militaire à Rangoon, en Birmanie, le 14 juillet 2021. REUTERS - STRINGER

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Cela fait un an jour pour jour que la junte a pris le pouvoir en Birmanie. Les militaires verrouillent toujours la totalité de l’appareil d’Etat et n’ont cédé sur aucun des points soulevés par la communauté internationale en vue d’un rétablissement progressif de la démocratie. Mais les appels - de l'ONU et du Gouvernement birman d'unité nationale notamment - à poursuivre et à intensifier les pressions continuent.