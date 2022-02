Argentine: des milliers de manifestants pour une réforme de la justice

En Argentine, plusieurs milliers de personnes ont manifesté mardi soir 1er février, à l’appel de mouvements proches du gouvernement péroniste, pour réclamer la démission des juges de la Cour suprême et une réforme de la justice. Si les organisateurs avaient d’évidentes arrière-pensées politiques, ce n’était pas le cas de tous les manifestants.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Jean-Louis Buchet

Les militants sont bien là. Derrière leurs banderoles et avec leurs fanfares, le traditionnel folklore péroniste. Mais il n’y a pas que des militants encadrés. Beaucoup de manifestants sont venus à titre personnel, non pour reprendre en cœur des slogans simplistes, mais pour dire par leur présence qu’ils ne veulent pas de la justice telle qu’elle est aujourd’hui.

« Je manifeste pour témoigner d’une idée que nous avons tous, je crois : la justice argentine est un désastre, affirme Fabián, éditeur photo. C’est le pire des trois pouvoirs ! »

De vaines promesses

Marcelo, médecin, reproche au président Alberto Fernández de ne pas avoir tenu ses promesses : « Alberto Fernández, il y a un peu plus de deux ans, avait promis une réforme, une réforme profonde du système judiciaire, il a même nommé une commission. Et puis, on n’a vu aucun changement ! »

Quant à Alejandra, avocate, elle dénonce une justice de classe. « Nous voulons une justice qui soit réellement démocratique, dit-elle, au service de tous, qui soit du côté du peuple et non du côté des puissants, comme c’est le cas actuellement. »

Les organisateurs de la manifestation entendaient faire pression sur la Cour suprême, qui devra notamment se prononcer bientôt sur des affaires où la vice-présidente Cristina Kirchner est impliquée. Mais c’est aussi un mécontentement sincère à l’égard de la justice qui s’est exprimé ce mardi.

