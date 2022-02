Covid: les îles Tonga se confinent après la découverte de cas positifs

Des équipes de la Croix-Rouge distribuent des articles de secours essentiels tels que des bâches, des kits d'outils pour abris et des couvertures aux familles de Kanokupolu, dans les îles Tonga, le 23 janvier 2022. © AFP/Tonga Red Cross Society

L’archipel du Pacifique des Tonga accueillait depuis plus d'une semaine l'aide internationale après l'éruption du volcan Hunga Tonga le 15 janvier, suivie d'un tsunami. Trois personnes sont décédées et plus de 80 000 autres affectées. Mais le gouvernement a annoncé mardi 1er février la mise en place d'un confinement national après la découverte de deux cas positifs au Covid-19. Ce mercredi, de nouveaux tests élèvent ce nombre à 5 cas. RFI a pu de nouveau rentrer en contact avec la population malgré une communication qui reste toujours difficile.