Xi Jinping et Vladimir Poutine au diapason avant le début des JO de Pékin

Ce premier tête-à-tête diplomatique pour Xi Jinping en près de deux ans intervient dans un contexte de tensions extrêmes entre la Russie et les Occidentaux sur la crise ukrainienne, et le boycott de ces Jeux olympiques par l’écrasante majorité des responsables politiques occidentaux.

Vladimir Poutine et Xi Jinping côte à côte à quelques heures de l'ouverture des JO d’hiver de Pékin. C’est sans doute l’image forte de la journée en Chine. Comme en 2014, aux JO de Sotchi, Xi Jinping et Vladimir Poutine sont aux premières loges pour assister à la cérémonie inaugurant l’un des événements sportifs les plus médiatisés de la planète.

Amitié sans faille

Quelques heures plus tôt les deux hommes, posant tout sourire devant les caméras, sans masques ni distanciation physique, ont tenu à afficher une amitié sans faille et des relations d’une qualité « sans précédent ». Depuis 2013, année de son accession au pouvoir, Xi Jinping a rencontré Vladimir Poutine plus de 30 fois. Une fréquence rare dans les relations internationales.

Cette rencontre des présidents russe et chinois intervient dans un contexte de tensions avec les Occidentaux autour de l'Ukraine et d'un boycott diplomatique des JO d'hiver de Pékin, à l'initiative des États-Unis. Les deux alliés ne s'étaient pas vus en tête-à-tête depuis le début de la pandémie. Et cette rencontre était pour Xi Jinping sa première avec un dirigeant étranger depuis près de deux ans.

Des alliances en Europe et en Asie jugées déstabilisatrices

Pékin et Moscou ont souligné leur vision commune en matière de sécurité internationale. Dans un communiqué, les deux chefs d'États ont dénoncé l’influence américaine en Europe et en Asie ainsi que le rôle déstabilisateur des alliances militaires occidentales. Opposés à un futur élargissement de l’Otan, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont également critiqué l’alliance militaire déstabilisatrice des États-Unis, de l’Australie et du Royaume-Uni dans la région stratégique Indo-Pacifique. Pékin et Moscou se disent par ailleurs « préoccupés » par la création en 2021 de l'alliance militaire des États-Unis avec le Royaume-Uni et l'Australie (Aukus).

Sur le plan économique enfin, les deux pays ont signé des accords stratégiques sans en dévoiler les montants.

