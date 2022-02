Chine: après deux ans d’isolement, Xi Jinping organise un banquet avec les invités des JO

Après deux ans d’isolement pour cause de pandémie, Xi Jinping multiple les rencontres à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver qui viennent de s’ouvrir à Pékin. Ce samedi 5 février, le président a organisé un banquet pour les dirigeants étrangers en visite en Chine à l’occasion de ces JO.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Fini les visioconférences, place au repas avec les « anciens et nouveaux amis de la Chine ». C’est ainsi que Xi Jinping a qualifié ses hôtes reçus ce samedi sous les ors du Grand palais du peuple.

On est là encore très loin des accolades et des poignées de main d’avant-Covid. Sur les images diffusées par les médias d’État, les tables du banquet forment un grand rectangle qui semble pouvoir contenir l’eau d’une piscine. Le président, son épouse et d’autres dirigeants chinois sont assis d’un côté, les invités en face. Cette image est destinée à montrer que la Chine n’est pas isolée malgré le boycott diplomatique des JO par les Occidentaux.

Le numéro un chinois profite de l’événement pour rencontrer en tête à tête une partie des 21 chefs d’État et de gouvernement qui ont fait le déplacement à la cérémonie d’ouverture des jeux d’hiver - Vladimir Poutine, vendredi, le Kazakhstanais Kassym-Jomart Tokaïev, samedi.

Xi Jinping cite un poème antique

« L’année [lunaire] écoulée s’en va au son des pétards, vient la nouvelle avec la chaleur du vin et la brise printanière », a déclaré le chef de l’État en reprenant un poème antique. « La Chine vient d’entrer dans l’année du tigre », l’animal symbolise « la force, le courage et l’intrépidité », a rappelé Xi Jinping devant les présidents égyptien, russe et polonais et le prince héritier saoudien. Un animal prêt également à montrer les crocs.

► À écouter aussi : Boycott diplomatique des JO de Pékin: «Ça mutile l'admiration pour la Chine»

