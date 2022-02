Taïwan, pays refuge pour les exilés hongkongais

Des Taïwanais manifestent leur soutien au mouvement pro-démocratie kongkongais, à Taipei le 13 juin 2020. Sam Yeh / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Trois ans après le début des manifestations, les Hongkongais continuent de quitter massivement l’ancienne colonie britannique. Parmi les destinations les plus prisées, Taïwan, ce pays démocratique situé au large de la Chine, à 700 km de Hong Kong, accessible en une heure et demie en avion. Selon les chiffres du gouvernement taïwanais, plus de 11 000 Hongkongais ont reçu un titre de séjour l’an dernier. Un record.