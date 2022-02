Cachemire indien: la police arrête un journaliste d'investigation accusé de «sédition»

Fahad Shah a été arrêté ce week end et accusé de « soutien du terrorisme » et de « sédition » alors que son journal a rapporté de possibles bavures de l’armée. Depuis deux ans, les autorités utilisent ces lois draconiennes pour intimider ou faire taire les journalistes de cette région séparatiste.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Fahad Shah est le fondateur et rédacteur en chef du journal en ligne Kashmir Walla. Depuis deux ans, ce média a mené plusieurs enquêtes démontrant que l’armée indienne aurait abattu des civils désarmés au Cachemire, parfois chez eux, et présentait ensuite ces personnes comme des terroristes qui les auraient attaqués.

Les articles citent les familles des victimes autant que les autorités. Mais la police affirme que Fahad Shah et son média « glorifient les terroristes » et que ces informations peuvent « écorner l’image des forces de l’ordre ». Il est donc poursuivi pour « soutien au terrorisme » et « sédition ». Il encourt la prison à vie et a peu de chances d’être libéré sous caution.

Pression sur les médias

« L’utilisation des lois antiterroristes contre les journalistes est devenue la norme, souligne Kunal Majunder, le représentant en Inde du Comité pour la protection des journalistes. Les médias et journalistes traditionnels du Cachemire sont sous l’influence de l’État, donc ils s’en prennent aux médias en ligne et aux journalistes indépendants, car ils font un travail sérieux d’enquête. »

Trois autres journalistes du Cachemire, dont un de ce même média, ont déjà été arrêtés depuis deux ans sous le coup de lois similaires. Fahad Shah, lui, a reçu en 2020 le prix du Courage attribué par Reporters sans frontières (RSF), pour récompenser sa bravoure dans ce contexte dangereux.

Sur 180 pays, l’Inde est 142e dans le dernier classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières.

