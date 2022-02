L'Australie s'apprête à rouvrir ses frontières aux touristes entièrement vaccinés

STRINGER NO BYELINE/AFP

C’est l’un des pays qui pour se protéger du coronavirus avait choisi de se replier entièrement sur lui-même. Après quasiment deux ans de fermeture, l’Australie rouvrira ses frontières aux touristes le 21 février. Mais les vacanciers ne devraient pas se précipiter en nombre dès la fin du mois.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

C’est un secteur qui rapporte normalement plus de 30 milliards d’euros par an. Le tourisme va enfin pouvoir renaître. À partir du 21 février, les visiteurs étrangers seront de nouveau les bienvenus en Australie, à condition d’avoir reçu au moins deux doses de vaccin anti-Covid-19 et de présenter un test négatif à l'arrivée.

L’annonce faite par Scott Morrison ce lundi 7 février a bien sûr suscité l’enthousiasme des professionnels du secteur, dont l’activité était réduite à peau de chagrin depuis la fermeture des frontières australiennes en mars 2020.

Une reprise lente malgré tout

Mais la reprise risque malgré tout d’être plutôt lente. Si l’Australie compte lever les barrières à l’étranger, ceux qui sont habituellement les plus nombreux à visiter l’île-continent devront subir en rentrant chez eux des contraintes lourdes.

C’est le cas notamment des Chinois, premier contingent de touristes en Australie : en rentrant de l’étranger, ils doivent se soumettre à 14 jours de quarantaine surveillée. Les Néo-Zélandais doivent, eux, passer dix jours à l’isolement chez eux.

Pas sûr donc que ces deux groupes, qui représentent plus de 30% des visiteurs étrangers en Australie et plus du quart des dépenses touristiques, reviennent en masse dès la fin du mois.

► À lire aussi : Australie: face au manque de main-d’œuvre, les frais de visa pour les étudiants vont être remboursés

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne