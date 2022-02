Variant Omicron en Corée du Sud: «Dernière étape avant le retour à la vie normale» dit Moon Jae-in

Le président sud-coréen, Moon Jae-in, le 13 décembre 2021 à Canberra en Australie. AP - Lukas Coch

Alors que le pays est parvenu à limiter le nombre de cas en restants les 10 000 infections quotidiennes durant toute la pandémie, le variant Omicron a fait sauter le verrou et la moyenne sur sept jours se situe désormais autour des 30 000 cas. Comme ailleurs la courbe est exponentielle et remet en cause la stratégie du pays pourtant présentée comme un modèle jusqu’ici. Le président coréen Moon Jae-in reste néanmoins optimiste.