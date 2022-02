Covid-19: suite à de nouveaux cas, les îles Tonga prolongent leur confinement de deux semaines

Aux îles Tonga, le gouvernement a décidé de prolonger le confinement de deux semaines après la découverte de nouveaux cas positifs au Covid-19. Des cas positifs qui selon les autorités, sont liés au contact de marchandises acheminées par l'aide internationale suite à l'éruption volcanique qui a touché l'archipel fin janvier. Mais ce confinement perturbe la distribution de vivres pour la population.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Wellington, Richard Tindiller

C'est un quotidien qui devient de plus en plus difficile pour l'archipel des Tonga. Anna Metui est originaire de Nukuleka, l'un des villages les plus touchés par cette catastrophe. Après l'éruption, cette jeune mère de famille s'est réfugiée chez sa tante après avoir perdu sa maison et tous ses biens. Depuis l'annonce du confinement, elle a vu la distribution de l'aide internationale fortement diminuée.

« Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ce n'est pas seulement moi bien sûr, tous les gens aux Tonga sont affectés. Mais l'aide du gouvernement, ce n'est pas assez pour les îles Tonga, surtout en ce qui concerne la nourriture », déplore-t-elle.

Côté gouvernement, on assure que ce confinement de deux semaines est la démarche nécessaire. Pour Lord Fakafanua, président du Parlement des îles Tonga, l'archipel doit revenir à un niveau zéro de contamination. « C'est difficile parce que le ministère de la Santé s'attend à voir d'autres cas positifs aux Tonga. Donc ces deux semaines de confinement vont permettre au gouvernement de rechercher les cas contacts, pour isoler et aider les personnes qui seront positives au Covid-19. Nous nous préparons au pire mais espérons le meilleur », explique-t-il.

Ces restrictions sanitaires retardent aussi le débarquement de l’aide internationale. À l’image du Tahiti Nui, navire de Polynésie française, arrivé la semaine dernière qui n'a toujours pas pu décharger ses 300 tonnes de vivres.

►À lire aussi : Éruption du volcan aux îles Tonga: la crainte du Covid complique l'acheminement de l'aide

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne