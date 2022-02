Inde: les agriculteurs entament un nouveau bras de fer avec le parti au pouvoir

En Inde, les fermiers ont encerclé New Delhi durant l’année 2021 pour protester contre la réforme du secteur agricole. Ils reviennent aujourd’hui sur le devant de la scène politique.

De notre correspondant à Bangalore,

Jusqu'à la mi-décembre 2021, les agriculteurs se sont battus plus d’un an contre des lois libéralisant le secteur agricole, dont ils craignent qu’elles ne les laissent à la merci du marché. Ils ont levé leur siège après que le gouvernement a promis d’annuler cette réforme. Mais officiellement le mouvement n’a jamais pris fin et s’il reprend de la vigueur aujourd’hui c’est que les syndicats agricoles estiment que les promesses du parti BJP au pouvoir n’ont pas du tout été honorées.

« Le gouvernement était censé lever les charges contre les fermiers qui ont manifesté. Les familles de ceux qui ont péri durant la lutte devaient être indemnisées. Des négociations étaient aussi promises pour assurer des prix minimums de vente pour les paysans. Lorsque nous avons quitté Delhi, nous avons laissé un mois au gouvernement. Mais le BJP au pouvoir ne nous prend pas au sérieux. Au contraire, on a vu le ministre de l’Agriculture parler de réintroduire ses réformes ! », explique Guramneet Singh Mangat, le secrétaire général du Front des Fermiers Progressistes.

« No Vote To BJP »

Voilà donc que l’union de tous les syndicats protestataires, sur décision du Samyukta Kisan Morcha, a appelé la semaine dernière à « punir le BJP ». Mais pas question cette fois d’investir à nouveau la capitale, le mouvement compte s’ingérer dans la bataille électorale en cours pour le BJP. Et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit des législatives de l’Uttar Pradesh, État le plus peuplé de l’Inde, où le parti nationaliste hindou joue sa réélection. Depuis dimanche 6 février, une campagne de porte a porte a été lancée par les agriculteurs et les sympathisants à leur cause. Avec un message : « No Vote To BJP », pas une voix pour le BJP.

Cette stratégie a déjà été mise en place durant les élections au Bengale l’année dernière, que le BJP a finalement perdues. Mais les agriculteurs s’attaquent désormais à un État où le parti au pouvoir est bien implanté et qu’il veut à tout prix garder. C’est dans l’Uttar Pradesh que Narendra Modi fait construire un nouveau temple dédié au dieu Ram et rénove Varanasi, la ville sacrée des hindous. Le Premier ministre a d’ailleurs tenu ce lundi 7 février un meeting virtuel pour soutenir Yogi Adityanath, ministre en chef de l’État.

Le BJP est pour l’instant plutôt donné gagnant. Mais le mouvement des agriculteurs pourrait représenter une vraie menace s’il parvient à mobiliser assez de volontaires et à convaincre. Les militants peuvent compter pour cela sur des figures populaires comme l’agriculteur Rikesh Tikait, un ancien soutien qui tire aujourd’hui à boulet rouge contre le parti au pouvoir. Sentant venir le danger, le BJP a publié ce dimanche un manifeste promettant des emplois et des aides à destination des paysans. La bataille s’annonce très tendue jusqu’au 7 mars, date de fin de la campagne

