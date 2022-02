JO-2022 : Eileen Gu, «la princesse dragon» décroche l'or pour la Chine en ski big air

Eileen Gu rafle la médaille d'or en ski big air, une discipline qui consiste à s'élancer d'un tremplin géant pour réaliser des figures acrobatiques. À 18 ans, la double championne du monde, est déjà une véritable star du ski en Chine.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Le commentateur de la télévision centrale de Chine en a perdu son mandarin ce mardi matin. « Bonjour », lance-t-il en voyant applaudir le président du CIO au troisième saut d'Eileen Gu. Les métros, les bureaux ont alors tous le nez sur leur écran de téléphone portable…Médaille d’or ! La skieuse freestyle est aussitôt rebaptisée « Yujiao Long ! » : un nom de dragon féminin pour l’athlète venue de San Francisco et aujourd'hui chinoise qui pourrait faire un strike et décrocher jusqu'à 3 médailles d’or pendant ces JO. Comme l'espère cet employé d’une compagnie d’Etat : « Je l’apprécie pour plein de raison. Elle a une forte autodiscipline. Et puis il n’y pas que le ski, elle est fabuleuse dans beaucoup de choses. C’est un modèle pour nous. »

Une célébrité dans tous les domaines

La jeune femme qui compte 1,4 million d'abonnés sur le réseau Weibo fait la Une des magazines. Elle est mannequin pour une douzaine de marques de luxe. On la voit aussi en robe Qipao jusque sur les affiches dans les ascenseurs des résidences de la capitale chinoise. « Elle a débloqué le mot de passe de la richesse », commente un internaute. « Gog, go, Gu » dit encore cette professeure : « C’est quelqu’un qui dit faire du sport non pas pour gagner mais pour accomplir le meilleur geste. Cette attitude positive et optimiste peut inspirer la jeunesse et elle représente bien ce qu’est une personne chinoise. »

Pékin: la jeune skieuse sino-américaine Eileen Gu, nouvelle médaille d'or au Big Air, est la coqueluche des Chinois et de la publicité (février 2022) © Stéphane Lagarde / RFI

De mère chinoise et de père américain, Eileen Gu qui est née et a grandi aux États-Unis est aujourd’hui l’une des favorites du public chinois pour ces JO. Avec cette nouvelle médaille, « la princesse grenouille », comme l’ont surnommé ses fans après qu’elle a porté un casque vert, est devenue « dragon ».

Un engouement patriotique lié à la médaille qui fait le bonheur des unes et le malheur des autres. Car une contre performance peut être un couperet dans une weibosphère nourrit au nationalisme. Née aux États-Unis et naturalisée chinoise comme sa collègue skieuse, Zhu Yi a subi ce week-end une avalanche d’attaques au vitriol de la part des internautes. La patineuse a fait une chute dans son programme court qui a fait reculer l’équipe de Chine au classement. Immédiatement les critiques ont dégainé les hashtags #ZuyiAchuté et #ZuYiAEchoué. Cette attitude très loin de l’esprit de Coubertin a entraîné la désactivation des commentaires sur son nom.

► À lire aussi : JO-2022: Tess Ledeux 2e en ski big air derrière Eileen Gu, 4e médaille pour la France

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne