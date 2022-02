L'Australie face au phénomène massif du harcèlement sexuel au sein des lieux de pouvoir

Le Premier ministre Scott Morrison vient de présenter au nom du peuple australien ses excuses pour les comportements déviants recensés au Parlement et dans les cabinets ministériels. Il aura fallu le courage d'une jeune femme, victime d'un viol sur son lieu de travail au ministère de la Défense, pour que la vérité éclate.

Scott Morrison monte à la tribune et se tourne vers Britanny Higgins, celle par qui tout a commencé, celle qui a eu le courage de briser le tabou et de dénoncer publiquement son agresseur. « Merci, dit-il. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur les pratiques détestables ancrées au cœur de nos institutions ».

« Pendant des dizaines d'années, un écosystème, une culture s'est enracinée, au nom de laquelle l'humiliation, le harcèlement, l'outrage et parfois même la violence sont devenus la norme, a affirmé le Premier ministre australien. Il faut que cela change, afin que ceux qui viennent travailler ici puissent le faire en confiance, comme ce devrait être le cas sur n'importe quel lieu de travail en Australie ».

Un pays sous le choc

Le scandale Higgins avait choqué le pays, provoquant des manifestations massives et un appel à prendre des mesures d'urgence. Le gouvernement australien assure que la mutation a commencé. Il s'appuie sur un rapport indépendant de 450 pages qui préconise des sessions de formation obligatoire pour les parlementaires, les ministres et les membres de leur administration, la mise en place d'un code de bonne conduite et le renforcement des textes protégeant les personnes vulnérables.

Car les chiffres sont aujourd'hui effrayants. À ce jour, au sein de l'administration australienne, un employé sur trois dit avoir été confronté à des discours ou gestes déplacés.

