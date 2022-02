Philippines: coup d’envoi de la campagne présidentielle pour succéder à Duterte

Dans exactement trois mois, les Philippins tiennent leurs élections présidentielles. Le coup d'envoi de cette campagne un peu particulière, due aux restrictions sanitaires, a été donné mardi 8 février. Le 9 mai, plus de 65 millions d'électeurs se rendront aux urnes pour choisir le successeur du président Rodrigo Duterte, ainsi que le vice-président, pour un mandat de six ans.

C'est parti pour 90 jours de meetings et de débats pour les candidats dans une ambiance très différentes des précédents scrutins. Pas d'accolades, pas de selfies ni de poignées de mains, qu'affectionnent tant les électeurs. Covid-19 oblige, les restrictions resteront en vigueur et les meetings largement retransmis via les réseaux sociaux.

Pour succéder au président autoritaire Rodrigo Duterte, cinq candidats s'affrontent. L’ancien champion du monde de boxe Manny Pacquiao ; le fils du dictateur Marcos, Ferdinand « BongBong » Marcos Junior ; l'actuelle vice-présidente Leni Robredo, une ancienne avocate et l'ennemie jurée du président Duterte ; le très populaire maire de Manille Francisco Domagoso ; et enfin un ancien responsable de la police Panfilo Lacson.

Les sondages et les analystes prédisent une nette victoire de Marcos Junior et de Sara Duterte, la fille du chef de l'État qui brigue le poste de vice-présidente. Marcos Junior, l'une des figures les plus clivantes de l'archipel, promet « d'unifier le pays ». Sa victoire marquerait l'ultime retour politique de la famille Marcos, plus de 35 ans après la fin de la dictature.

