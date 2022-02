Vietnam: une célèbre militante écologiste arrêtée et accusée d'évasion fiscale

Accusée d'évasion fiscale par les autorités vietnamiennes, une célèbre militante écologiste, très impliquée dans la lutte contre le changement climatique, a été arrêtée à Hanoï. C'est ce qu'ont annoncé ce mercredi les médias d'État sans donner plus de précisions.

Selon le quotidien britannique The Guardian, l'arrestation de Nguy Thi Khanh remonte en réalité au mois dernier, lorsque la police a perquisitionné le bureau et le domicile de la militante écologiste et procédé à la saisie de documents et de matériel informatique. Son arrestation n'a été confirmée que ce mercredi par voie de presse.

Officiellement, la quadragénaire qui dirige l'ONG Green ID Vietnam, Nguy Thi Khanh, est poursuivie pour évasion fiscale. Une thèse remise en cause par des défenseurs des droits humains qui font remarquer que la dirigeante de l'organisation environnementale la plus connue du Vietnam dérange et qu'elle a déjà été la cible dans le passé de campagnes de diffamation dans les médias d'État et sur Internet.

Une répression toujours plus forte à l'encontre des militants du pays

Nguy Thi Khanh figure parmi les rares voix du pays à s'élever contre le recours toujours plus important aux centrales à charbon. Son travail en faveur de la transition énergétique du charbon vers les énergies renouvelables lui a d'ailleurs valu en 2018 le prix Goldman pour l'environnement, une sorte de Nobel vert.

Cette reconnaissance internationale n'a fait que renforcer la répression du régime à son encontre, tout comme des dizaines d'autres militants dont les arrestations se sont multipliées ces dernières années pour dissidence.

