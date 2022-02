Covid-19: l'Indonésie annonce le début des essais cliniques de son vaccin

C'est le dernier arrivé dans la course mondiale au vaccin contre le Covid : celui de l’Indonésie, baptisé « Merah Putih ». Alors que la moitié de la population n’est pas encore entièrement vaccinée, les essais cliniques viennent tout juste de commencer dans le pays.

Avec notre correspondant en Asie du Sud-Est, Gabrielle Maréchaux

Ce n’est pas la première fois que la cheffe de l’Agence indonésienne des Médicaments fait une telle annonce. « Nous donnons l’autorisation au vaccin "Merah Putih" de conduire des essais cliniques », a-t-elle déclaré.

« Merah Putih », c’est à dire « Blanc et Rouge », les couleurs du drapeau indonésien, comme pour souligner la particularité de ce vaccin : il est conceptualisé en Indonésie, et pour l’épidémiologiste Dicky Budiman, il a un vrai rôle à jouer après les 13 autres déjà autorisés dans son pays.

« L’Indonésie est un pays très peuplé, on ne peut pas dépendre de l’importation pour les vaccins anti-Covid, nous n’avons pas les ressources pour cela, explique-t-il. Et puis il y a une autre raison à cette nécessité d’un vaccin national : la majorité du pays est musulmane et pour elle un vaccin halal c’est très important, en plus de garantie de transparence sur la production du vaccin ».

Or face à ces enjeux-là, les vaccins chinois majoritairement utilisés pour l’instant, se heurtent à une certaine méfiance. Pour le ministre de la Santé, ce vaccin 100% indonésien pourrait également avoir des utilisations spécifiques. « Nous espérons que ce vaccin puisse être utilisé pour des doses de rappel et aussi pour les enfants de plus de 3 ans », a-t-elle précisé.

En Indonésie, notamment à cause de comorbidités fréquentes, le nombre d’enfants décédés du Covid-19 est particulièrement élevé depuis l’apparition du variant Delta.

