Nouvelle-Zélande: le «convoi de la liberté» bloque les alentours du Parlement à Wellington

En Nouvelle-Zélande, le mouvement du convoi de la liberté a aussi prit de l'ampleur. Plusieurs centaines de manifestants ont planté leurs tentes mardi 8 février en fin d'après-midi et plusieurs dizaines de camions et camping-cars venus des quatre coins du pays ont bloqués les rues aux alentours du Parlement. Une protestation de grande ampleur pour protester contre le passe sanitaire.

De notre correspondant à Wellington,

Une centaine de tentes qui recouvrent l'esplanade du Parlement néo-zélandais. Une scène inédite pour ce petit pays d'à peine 5 millions d'habitants, peu habitué à de telles manifestations. Pendant ce troisième jour de mobilisation, le ton s'est durci entre la police et les manifestants où la police a procédé à près de 150 arrestations. Mais les manifestants ne décolèrent pas pour autant.

Jay Wilfried, est un jeune agriculteur et il a fait la route depuis le nord du pays pour installer sa tente ce matin au pied du Parlement. « Je crois en la liberté et je ne crois pas que l'obligation du passe sanitaire soit juste. On espère que ce passe va être aboli. On espère que la Nouvelle-Zélande va réaliser comme d'autres pays que ce n'est pas juste », explique-t-il.

Des policiers, des enseignants, des soignants...

Parmi les manifestants, des officiers de police, des enseignants et même des infirmières sont venus dire leur colère face l’obligation vaccinale pour certaines professions. Judie travaillait dans un hôpital en tant qu'infirmière. Désormais sans emploi, elle déplore la situation. « C'est vraiment terrible. Je suis ici pour la liberté. Je n'ai plus rien à perdre. En vérité, je ne veux même pas être ici aujourd'hui mais qu'est ce qu'il me reste ? Rien d'autre. Je voudrais juste pouvoir retourner au travail ».

Quant à Suzanne, policière, elle non plus n'a pas hésité a venir en camion pour bloquer les routes. « Je suis contente de mon choix, je ne rougie pas d'être ici, surtout pour mes enfants. Ils ont maintenant accepté de vacciner les enfants dès l'âge de 5 ans. C'est irresponsable. Je n'ai plus l'opportunité de faire mon métier mais ce n'est pas grave, je préfère être en mesure de décider pour moi et mon corps », lance-t-elle.

Sur le bord de la route, Laura est venu avec son mari et ses enfants à bord de son camping car pour montrer son mécontentement. Elle qui lors des dernières élections, avait voté pour l'actuelle Première ministre Jacinda Ardern, se dit déçue par la réaction du gouvernement face à la crise sanitaire. « Elle est juste devenue folle maintenant. Elle a perdu la tête. Le Covid est maintenant sous contrôle. Qu'elle nous laisse faire ce qu'on veut avec notre corps. On peut faire ce qu'on veut pour nous-mêmes nous sommes des adultes. Mon mari et moi avons décidé de rester ici jusqu'à ce qu'il nous virent ».

Laura est venu avec son mari et ses enfants à bord de son camping car pour montrer son mécontentement. © RFI/Richard Tindiller

La police compte réagir

La situation risque de se tendre un peu plus dans les jours à venir. Plusieurs manifestants de l'île du sud ont d'ores et déjà annoncé qu'ils sont en route pour la capitale qu'ils espèrent rejoindre avant ce week-end.

S'adressant aux médias cet après-midi, le surintendant du commandant du district de Wellington, Corrie Parnell, a déclaré : « Jusqu'à présent, nous avons pris une réponse très mesurée avec ceux qui occupent le terrain ici et les manifestants. Nous avons travaillé dur pour nous engager avec les principaux organisateurs, à les encourager à pacifiquement renoncer à certaines des activités que nous avons observées, a-t-il expliqué. Ce qui est passé aujourd'hui, vous l'aurez vu, c'est un certain nombre d'arrestations, nous sommes maintenant passés à un état d'action ».

Côté gouvernement, tous les partis politiques de Nouvelle-Zélande ont condamné cette manifestation dont la plupart ont préféré ignorer d'en parler à travers les médias.

