Au Japon, le port du masque pour les jeunes enfants agite le gouvernement... et les parents

En ce moment, un peu partout dans le monde, et aux Etats-Unis, notamment, la réglementation en la matière est assouplie, au grand bonheur des plus petits. Mais dans l'archipel, à l'inverse, le gouvernement serre la vis aux enfants car le pays est frappé par une sixième vague particulièrement virulente de l'épidémie.

De notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Le gouvernement voulait imposer le port du masque dès l'âge de deux ans. Les réseaux sociaux ayant tempêté, il a revu sa copie. La circulaire qui vient de sortir confirme l'obligation du port du masque par tous les enfants mais elle ne mentionne plus d'âge précis à partir duquel ce masque est requis. Les enfants de deux ans – et leurs parents – ne sont donc plus stigmatisés.

Mais cela veut dire que, désormais, les crèches peuvent aussi imposer ce masque aux enfants de moins de deux ans. Une telle mesure divise les parents.

-« Hélas, faute de vaccin pour les plus petits, le masque est le seul moyen de les protéger. De toute manière, moi, quand je sors avec mon fils d'un an, je lui mets d'office un masque. Sinon, on se fait prendre à partie...»

-« Nos politiciens sont si âgés qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais imposer le masque à des enfants aussi petits, ce sera ingérable au quotidien pour nous, les mamans »

-« Pour moi, le masque c'est à partir de quatre ou cinq ans. L'imposer à des enfants plus petits, ce n'est pas appliquer le principe de précaution mais faire preuve de cruauté. Cela m'effraie qu'on en arrive à de telles extrémités...»

Au vu des sondages, beaucoup de Japonais imputent au gouvernement la propagation fulgurante d'Omicron parmi les enfants. Car les études montrent qu'en majorité, ils n'ont pas été contaminés par d'autres enfants mais par leurs parents ou leurs grands-parents. Neuf adultes japonais sur dix n'ont toujours pas reçu leur troisième dose de vaccin.

