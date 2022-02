Chine: polémique au sujet d'une vidéo montrant une femme souffrant de maladie mentale enchainée

Rebondissement, au sujet d'un fait divers qui continue de susciter une grande émotion en Chine. Les images diffusées fin janvier d’une mère de huit enfants souffrant de maladie mentale et retenue en captivité par son mari ont provoqué la stupeur et la colère chez les internautes. On vient d'apprendre qu'une connaissance de la victime et le mari avaient été arrêtés pour trafic et détention d’être humain.