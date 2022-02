Rafale, F-15: l'Indonésie a-t-elle les moyens de ses ambitions?

En moins de 24 heures seulement, l’Indonésie a fait diverses annonces en matière d’armement avec la commande de 42 Rafale auprès de la France et une offre de commande de 36 avions de chasse F-15 par les États-Unis. Mais si la nécessité d’avoir autant d’équipements militaires ne surprend pas, la faisabilité de toutes ces commandes reste pour sa part incertaine.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante dans la région,

Ce n’était un secret pour personne, cela fait plusieurs années que l’Indonésie cherche à remplacer la flotte de son armée de l’air, en faisant pour cela jouer la concurrence et sondant divers pays potentiels comme le Japon, la Corée, la France, les États-Unis et la Russie, qui était même partante pour être payée partiellement en huile de palme.

Rétive à être trop dépendant d’une puissance, alors que les tensions sino-américaines inquiètent de plus en plus en Indo-Pacifique, l’Indonésie a également toujours été vigilante à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.

Les annonces de cette semaine n’ont donc aucunement surpris Collin Koh, chercheur à l’Institut de défense et d’études stratégiques de Singapour. Mais ce spécialiste des enjeux militaires régionaux se pose tout de même une grande question : l’Indonésie a-t-elle les moyens de ses ambitions ?

« L’aviation indonésienne a de grands besoins en avions de chasse. Ils sont en sous-capacité depuis de nombreuses années, développe-t-il. Donc ce n’est pas une surprise qu’ils aient besoin de divers avions de chasse. Et les Rafale et les F-15 sont des avions de catégories distinctes. Mais contrairement aux contrats pour les Rafale, cette vente de F-15 n’est pas confirmée du tout. C’est une simple offre à l’Indonésie. Et le problème, c’est que je ne suis vraiment pas sûr que l’Indonésie puisse financer en même temps ces deux programmes très chers. Donc il est possible qu’au bout du compte, il n’y ait de l’argent que pour un seul de ces contrats. »

Le climat en Indonésie n’est de surcroît pas très propice à de grandes dépenses militaires, notamment après la fuite dans la presse l’année dernière d’un document approuvé par le président faisant état de 125 milliards de dollars de dépense en armement d'ici à 2044.

►À lire : La France, troisième exportateur mondial d’armes

Une somme astronomique pas du tout du goût de tous dans le contexte actuel. « Cela avait créé une polémique, car pour se défendre, la réponse officielle était de dire : "nous ne piocherons pas dans le budget de l’État pour cela, mais nous ferons des emprunts". Or la dette nationale indonésienne est déjà en train de s’accumuler. Et cela pose de plus en plus de questions dans la population indonésienne. Ce souci est d’autant plus grand que l’Indonésie a en ce moment déjà beaucoup de choses à financer, comme la construction d’une nouvelle capitale. »

Pour l’instant, les annonces de cette semaine n’ont pas généré de réaction forte de la part de la population, mais si Emmanuel Macron et la ministre de la Défense française Florence Parly n’ont pas manqué de s’auto-congratuler sur les réseaux sociaux pour ce contrat, du côté de leur homologues indonésiens, on a plutôt tâché de se faire discret.

42 Rafale ! L’Indonésie fait le choix de l’excellence industrielle française ! Le savoir-faire des plus de 400 entreprises françaises et des milliers de travailleurs qui conçoivent le Rafale est reconnu. En Indo-Pacifique, cette nouvelle étape renforce nos partenariats. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 10, 2022

C’est officiel : l’Indonésie commande 42 Rafale 🇮🇩🇫🇷 — Florence Parly (@florence_parly) February 10, 2022

Pour Collin Koh, l’achat d’autant d’avions de combat pourrait également poser des questions quant aux capacités de l’armée nationale à opérer et maintenir ces nouveaux appareils :

Les Indonésiens étaient plutôt à la base intéressés par des avions de chasse américains F-35. Mais il y avait une inquiétude du côté des États-Unis quant à la capacité de l’armée de l’air indonésienne à opérer des engins aussi technologiquement avancés. Je pense que certains observateurs exagèrent quand ils disent que l’armée de l’air indonésienne n’est pas assez entrainée pour avoir des avions de chasse sophistiqués. Elle est tout aussi qualifiée que d’autres armées dans la région, mais ils n’ont peut-être pas assez d’avions de chasse, de pilotes qualifiés et les infrastructures nécessaires pour supporter la maintenance d’une telle flotte. Cela a clairement dû être un objet de questionnement tant du côté français qu'américain, mais j'imagine que les exercices militaires communs et ce genre d’opérations ont dû convaincre que l’armée indonésienne est suffisamment compétente pour avoir des avions de chasses quatrième génération.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne