Inde: Rahul Bajaj, le «patriarche» des rickshaws, est mort

Rahul Bajaj est décédé à l’âge de 83 ans. Ancien patron de l’entreprise Bajaj, connue en Inde et en Afrique pour ses scooters et triporteurs, il était aussi l’un des rares à confronter publiquement les autorités sur les problèmes politiques.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

En Inde, Bajaj est le nom que l’on lit tous les jours sur le capot des triporteurs. Véhicules passe-partout et increvables, ces autorickshaws représentent le mode de transport le plus utilisé par les gens du peuple. Ces deux ou trois roues Bajaj circulent aussi, maintenant, dans une douzaine de pays africains, où ils concurrencent les scooters chinois.

La société Bajaj a été fondée en 1926 par le grand-père de Rahul Bajaj, et ce dernier l’a dirigée à partir des années 1960 et pendant plus de 40 ans, avant de la transmettre à ses enfants. Aujourd’hui, Bajaj Auto est l’un des trois plus grands fabricants de véhicules à deux ou trois roues du monde. La société est également présente dans l’électroménager, l’acier, les assurances ou la banque.

Critique du pouvoir

Rahul Bajaj était surtout un des rares hommes d’affaires à oser confronter le pouvoir. En 2019, il a publiquement pris à partie le ministre de l’Intérieur, pour affirmer que le monde des affaires ne pouvait plus critiquer le gouvernement, par peur de répressions.

La cabale dont il a fait l’objet après ces remarques a certainement confirmé ces craintes, et depuis, aucun autre homme d’affaires ne se lève pour contredire les autorités.

Si vous imaginez ce qu'a signifié la mort d'Enrico Piaggio (l'inventeur de la Vespa) en 1965 pour l'Italie, vous êtes au-dessous de ce que représente la mort de Rahul Bajaj pour les Indiens. — 𝑶𝒍𝒊𝒗𝒊𝒆𝒓 𝑫𝒂 𝑳𝒂𝒈𝒆 (@odalage) February 12, 2022

