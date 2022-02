Chine: à Pékin, la fièvre du ski pendant les Jeux olympiques d’hiver

Tandis que la neige est finalement tombée sur Pékin pour cette journée de slalom géant, les JO ont donné envie de descendre les pistes aux Pékinois. Autour de la capitale chinoise, les stations font le plein.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

La neige est tombée sur Pékin ce dimanche 13 février, mais les skieurs ne l’ont pas attendu pour descendre les pistes. À Yuyang, une petite station située à une heure de la capitale, les télésièges n’ont pas chômé cette semaine.

16h30, les souffleurs électriques chassent la neige des skis et des planches. Gilet bleu, écusson rouge « China ski » sur la manche de l’anorak. La journée a été bien remplie pour ce moniteur. « C’est probablement les vacances de la fête du printemps et les Jeux olympiques : on a 5 000 à 6 000 personnes par jours en ce moment », rapporte-t-il.

Affluence pour les vacances du nouvel an

Des skieurs prêts à faire de longues files d’attente aux remontées mécaniques pour descendre des langues de neige artificielle, moquette blanche qui s’arrête au raz des pistes. Pour les vacances du nouvel an lunaire, des activités glisse sont organisées pour les parents des familles aisées du quartier de Wangjing, au nord de Pékin. « Il y a un effet JO, c’est sûr, lance cette mère de famille en attendant le minibus. Le ski est à la mode cette année poursuit-elle. J’envoie mes enfants à la montagne trois jours cette semaine et cela me donne envie de prendre des cours. »

Départ le matin à 7h, retour à 16h avec une heure de route à l’aller et au retour, les familles sont prêtes à dépenser pour cela près de 170 euros par enfant, pour le transport, le forfait, la location du matériel, le repas de midi et les cours. Une passion nouvelle partagée par les adultes depuis quelques mois déjà.

Un domaine skiable voué à s'agrandir

Au-dessus des pistes, dans les télécabines, on parle JO. « Bien sûr que j’aurais aimé assister aux compétitions, dit cette femme d’une trentaine d’année. Les épreuves de sauts notamment. » « J’aurai pu avoir une invitation, mais je pense qu’avec les mesures Covid c'est compliqué, je préfère regarder les Jeux à télé », renchérit son ami de téléski. Et un autre : « Moi ce qui m’intéresse, c’est le ski alpin et la vitesse. »

Selon le rapport « grande neige », la Chine prévoit de construire 3 500 kilomètres de pistes de ski d’ici à 2022. On est encore loin du compte, mais le nombre de stations est passé de 200 à 770 en une décennie, selon la société américaine de conseil immobilier JLL.

Avec les restrictions sanitaires et les risques de se retrouver en quarantaine, de nombreux Pékinois ne sont pas rentrés dans leur province natale pour célébrer le nouvel an lunaire en famille comme le veut la tradition. Ce qui explique aussi l’affluence dans les stations. 18h, la nuit est déjà tombée sur les remparts de la Grande muraille à côté des pistes de Yuyang. La petite musique des hauts parleurs signale qu’on est déjà passé au forfait soir. C’est un peu moins cher qu’en journée, l’heure des jeunes snowboardeurs plus expérimentés.

