En Corée du Sud, la campagne présidentielle polluée par les scandales

Alors que la date de l’élection présidentielle se rapproche en Corée du Sud, le 9 mars prochain, la campagne est polluée par les scandales. Après les histoires de spéculation immobilière, les dernières polémiques en date concernent les femmes des deux principaux candidats. Enregistrements téléphoniques, abus de biens sociaux mais aussi liens avec des chamanes font les choux gras des journaux coréens.

De notre correspondant à Séoul,

Ce n’est pas la première fois qu’il y a des liens entre chamanisme et politique en Corée du Sud. En effet, c'était déjà le cas lors du scandale de corruption qui avait entraîné la destitution de la présidente Park Geun-hye en 2017. Sa très influente confidente, Choi Soon-sil, au cœur de la polémique, était l’héritière d’une tradition chamanique, ce qui a rendu l’opinion publique assez sensible à la proximité des chamanes avec les politiques. Pourtant, déjà en 1992 un candidat qui avait perdu à trois reprises avait déplacé la tombe de son père avant le scrutin sous les conseils d’un chamane. Et l’histoire retiendra qu'il a remporté cette élection.

Le chamanisme est un sujet qui divise en Corée du Sud, un pays très chrétien. Pour certains, c'est la religion ancestrale du pays, et pour d’autres, c'est juste un ensemble de superstition et de croyances ancestrales. Mais le fait est que la pratique est toujours très répandue, que ce soit au nord ou au sud. Et le chamanisme sud-coréen a ses spécificités, par exemple ce sont principalement des femmes qui sont chamanes et on les appelle ici des Mudang.

Enregistrements téléphoniques compromettants

Si ces questions de chamanisme apparaissent de nouveau dans une élection, c'est notamment à cause des liens que Yoon Seok-yeol, le candidat conservateur, et son épouse entretiennent avec ces croyances. Avant d’être le champion de la droite pour cette présidentielle, il était procureur général, et selon les accusations, ses décisions auraient été influencées par des chamanes. Par exemple, l’un d’entre eux lui aurait déconseillé d’effectuer une perquisition sur l’église de Shincheonji, accusée d’être responsable en partie de la première vague de Covid-19 en Corée du Sud.

Ce même chamane aurait même fait partie de l’équipe de campagne du candidat, des accusations que rejettent le camp conservateur. Mais toutes ces suspicions ont été renforcées par des enregistrements de conversations téléphoniques de la femme du candidat, publiés en ligne, où elle affirme être une personne très spirituelle qui préfère se confier aux chamanes plutôt que d’aller en discothèque. Dans ces sept heures d’enregistrements, elle aurait même expliqué que si son mari était élu, elle changerait la disposition de la maison présidentielle selon les recommandations d’un chamane. Ces échanges téléphoniques font aussi polémique car il est question de son soutien à un politicien condamné pour viol, de ses critiques au mouvement #MeToo, et elle explique aussi que certains journalistes se retrouveraient en prison si elle et son époux accèdent au pouvoir.

Des courses payées avec de l'argent public

Mais la femme de l’autre candidat est également sous le feu des projecteurs. Dans cette campagne qui ne se distingue pas par l’incroyable pertinence des débats, l’épouse de Lee Jae-myung, le démocrate et autre favori des sondages, fait aussi les gros titres. Il s’agit d’une polémique plus classique, car elle est accusée d’avoir utilisé des fonctionnaires pour qu’ils aillent faire les courses du couple, lorsque son époux était gouverneur de province. Des courses payées avec de l’argent public…

Ces différents scandales n’ont pas tellement fait baisser les intentions de votes des candidats qui sont toujours au coude à coude dans les sondages à un peu moins de quatre semaines d’un scrutin très important pour l’avenir de la péninsule coréenne.

