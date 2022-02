La Bourse indienne victime de l'influence d'un gourou

La directrice de la Bourse nationale indienne Chitra Ramkrishna en 2014. REUTERS - Yuri Gripas

L’ancienne directrice de la plus grande Bourse de capitaux indiens était sous l’influence d’un guide spirituel et aurait détourné des millions d’euros à son profit. L’autorité de régulation des marchés financiers vient de révéler ces malversations et de sanctionner plusieurs personnes.