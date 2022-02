Six mois après la chute de Kaboul, Joe Biden siphonne les fonds afghans

Les États-Unis s’accaparent les réserves de la banque centrale afghane au nom de la lutte contre le terrorisme, une première en matière de droit international.

Publicité Lire la suite

La Maison-Blanche s’engage dans un processus totalement inédit. Pour ne pas alimenter le régime taliban, l’administration américaine va confisquer les avoirs de la Da Afghanistan Bank (DAB) placés aux Etats-Unis, soit sept milliards de dollars sous forme d’argent liquide, d’or et de bons du Trésor, gelés depuis le changement de gouvernement en Afghanistan.

D’après Washington, cette décision prise par Joe Biden par le biais d’un décret présidentiel a pour but de « permettre à ces fonds de parvenir jusqu’au peuple afghan, en évitant que les talibans et d’autres acteurs malveillants ne s’en emparent ».

C’est donc au nom de la lutte contre le terrorisme que le président américain crée un précédent juridique, car les fonds des banques centrales mis en dépôt à l’étranger sont théoriquement sacralisés par la loi. Sur le papier, les États-Unis n’ont aucun droit de regard sur les sommes déposées à New York, qui sont mobilisées par la DAB afin d’acheter ou de vendre des dollars sur le marché américain pour stabiliser le taux de la monnaie afghane, comme le font toutes les banques centrales.

Des fonds insaisissables

« En principe, ces réserves sont protégées, puisqu’elles sont censées être utilisées pour les fonctions souveraines d’un État. Aux États-Unis, elles sont insaisissables en vertu d’un texte qui date de 1976, le Foreign Sovereign Immunities Act », rappelle le professeur et spécialiste de droit bancaire international Jean-Pierre Mattout.

Mais à contexte exceptionnel, l’Afghanistan étant tombé aux mains de l’ennemi, mesure exceptionnelle, qui met les talibans devant le fait accompli. Joint par RFI à Doha, leur porte-parole, Suhail Shaheen, ne peut que répéter le discours martelé depuis six mois par les nouveaux maîtres de Kaboul. « Les réserves de la banque centrale d'Afghanistan sont la propriété du peuple afghan et la banque centrale est une entité indépendante, plaide-t-il. Nous demandons le dégel immédiat de la totalité de ces réserves, qui sont indispensables à la mise en œuvre de notre politique monétaire. Cette décision n'est rien d'autre qu'une punition infligée au peuple afghan qui traverse déjà une très grave crise alimentaire. Nous demandons à Monsieur Biden de revenir sur sa décision. »

Impensable, car la Maison-Blanche a une idée bien précise de ce qu’elle compte faire : scinder ces sept milliards en deux. La première moitié de ce trésor de guerre, plus de 3 milliards de dollars, est censée abreuver un fonds de placement indépendant chargé d’administrer cet argent, afin qu’il « bénéficie à la population afghane ». Qui va diriger cet organisme, selon quelles modalités, où iront les fonds, et comment peuvent-ils bénéficier à l’Afghanistan sans passer par les Talibans ? L’administration américaine elle-même le reconnaît : pour l’instant, personne ne le sait.

Une saisie au nom de la lutte contre le terrorisme

Mais le chapitre le plus surprenant concerne l’autre moitié des avoirs de la DAB. Joe Biden veut s'en servir pour indemniser les familles des victimes des attentats du 11 septembre. Au moins 150 de ces familles demandent réparation aux Talibans, qu’elles accusent d’avoir hébergé Oussama Ben Laden, et la justice américaine a tranché en leur faveur en 2011, estimant l’insurrection islamiste afghane civilement responsable des dommages causés par la destruction du World Trade Center (https://www.floridabulldog.org/2021/09/9-11-plaintiffs-move-to-seize-7-billion-in-taliban-assets/). Par un mécanisme encore jamais vu, qui nécessite l’accord d’un juge, le gouvernement des États-Unis veut aujourd’hui permettre à ces plaignants de se servir dans les caisses de la banque centrale afghane.

« C’est un raisonnement très étrange, estime le juriste Haroun Rahimi, de l’Université américaine de Kaboul. Aucun Afghan n’a participé aux attentats du 11 septembre et on ne peut pas assimiler les actes des talibans à ceux de l’État afghan. Les victimes d’aujourd’hui, ce sont plutôt les Afghans qui ont subi 20 ans de guerre et qui traversent en ce moment l’un des pires moments de leur histoire. Qui va encore s’aggraver car, maintenant, comment voulez-vous que la monnaie afghane ne s’écroule pas ? »

Techniquement, les talibans peuvent encore contester cette décision, agir en justice aux États-Unis, mais tout le monde, y compris Jean-Pierre Mattout, s’accorde à dire qu’ils n’ont aucune chance de gagner. « Dans tous les cas, le gouvernement américain ne reconnaît pas au nouveau gouverneur de la banque centrale d’Afghanistan le pouvoir de représenter la DAB. Si les Talibans attaquent pour que l’on vire les réserves d’un compte à un autre, ils se feront envoyer balader. Le problème pour eux, ce n’est pas de trouver au juge compétent aux États-Unis, c’est de trouver un juge qui leur donne raison. »

Récupérer une partie des sommes engagées en Afghanistan

« Les talibans sont loin d’avoir démontré la moindre compétence en matière financière ou un quelconque savoir-faire s’agissant de la gestion de ces fonds, renchérit Alex Zerden, qui a dirigé entre 2018 et 2019 le bureau du Trésor à l’ambassade américaine de Kaboul. Il serait très difficile au gouvernement américain de leur faire un chèque de plusieurs milliards de dollars. Parce que si vous faites un chèque aux talibans, vous n’avez aucune garantie que cet argent bénéficie à la population afghane. Il suffit de regarder ce que sont les talibans, leurs alliés ou leurs membres, comme le réseau Haqqani, qui est une organisation criminelle et terroriste. Ensuite, il y a une vraie question au sujet de l’origine de ces fonds. On peut raisonnablement se dire que si la banque centrale afghane a pu constituer ces réserves, c'est en grande partie grâce à l'assistance financière de la France ou des États-Unis. Cet argent n'est pas juste apparu parce qu'il a été levé par le gouvernement afghan, ou parce que les Afghans ont payé leurs impôts. C'est avant tout le résultat des dons massifs réalisés par la communauté internationale. »

Autrement dit, d’après cet ancien haut fonctionnaire, les États-Unis ne font que récupérer une toute petite partie des sommes colossales engagées en Afghanistan après 2001. C’est sans doute l’opinion dominante aujourd’hui au sein de l’administration américaine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne