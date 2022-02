La Chine augmente sa consommation de charbon

ASSOCIATED PRESS - Andy Wong

En dépit de ses engagements à réduire ses émissions de CO2, Pékin a annoncé l'augmentation de sa consommation de charbon pour soutenir la reprise économique. Une décision dénoncée par les ONG environnementales.

Publicité Lire la suite

La Chine tire les leçons de l'été dernier quand ses centrales électriques ont été forcées de tourner au ralenti, provoquant des coupures et grippant la production alors que la demande était très forte. En cause, la flambée du coût mondial des matières premières, la Chine dépend à 60 % du charbon pour alimenter ses centrales électriques.

La situation s'est depuis stabilisée, mais pour le Premier ministre chinois, la sécurité énergétique doit être « préservée » et « l'approvisionnement en charbon accru ».

Pas de chiffrage précis

Aucun objectif chiffré n'a été donné, mais Pékin avait déjà autorisé - ces derniers mois - la réouverture de mines de charbon. Un modèle de développement qui consiste à soutenir l'économie à tout prix, malgré les engagements en faveur du climat a commenté Greenpeace Chine. Le président Xi Jinping a promis de commencer à réduire les émissions carbonées de son pays avant 2030.

Et en effet, la Chine est le pays du monde qui investit le plus dans les énergies propres. Mais le géant asiatique reste aussi le premier producteur mondial de charbon et le premier pollueur mondial.

► À lire aussi : Pourquoi le charbon freine les engagements climat du G20

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne