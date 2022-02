La plus grande centrale électrique à charbon d'Australie va fermer avec sept ans d'avance

Une centrale électrique à charbon australienne à Singleton (image d'illustration). AFP - SAEED KHAN

En Australie, les entreprises vont plus vite que le gouvernement en matière de transition énergétique. Aujourd’hui, le producteur d’électricité a annoncé qu’il comptait fermer avec sept ans d’avance la plus grande centrale à charbon du pays à un moment ou les énergies renouvelables prennent une part de plus en plus importante dans le mix énergétique australien.