Nouvelle-Zélande: la mobilisation contre le passe sanitaire devant le Parlement ne faiblit pas

Au 10e jour de mobilisation pour le convoi de la liberté en Nouvelle-Zélande et malgré le cyclone Dovi qui s'est abattu sur Wellington le week-end dernier le mouvement ne faiblit pas. Plus 3 000 tentes sont désormais plantées sur l'esplanade du Parlement qui ressemble à un village anti-passe sanitaire. Une mobilisation sans précédent pour ce pays.

Avec notre correspondant à Wellington, Richard Tindiller

Un coiffeur, une épicerie, un centre de soins et bientôt même une école... Les manifestants anti-passe sanitaire s'organisent.

À l'image d'Angélique qui était coiffeuse avant de perdre son emploi suite aux mesures du gouvernement. « Je suis arrivée samedi dernier avec mes ciseaux. Je ne pensais pas que ça allait être aussi animé. Mais on a eu des gens venus faire la queue pendant des heures pour se faire couper les cheveux. C'est incroyable ! », se réjouit-elle.

Dans les ruelles de ce qui ressemble désormais à un village, Lucy, ancienne enseignante installe entre deux tentes ce qui pourrait ressembler bientôt à une école. « Nous sommes ici pour un moment et il y a beaucoup d'enfants sur le site. Donc nous avons pensé qu'il serait bien d'avoir quelque chose d'un peu plus formel. Ici ce serait comme un petite école ; nous avons plusieurs enseignants qui ont perdu leur emploi donc nous pourrions mettre en place un programme scolaire pour les enfants », nous explique la jeune femme.

Aux alentours du Parlement, plusieurs commerces ont du fermer leurs portes à cause des camions qui bloquent les routes. Suzanne est propriétaire d'un magasin de vêtements, et après les différents confinements, cette manifestation est pour elle, un vrai coup dur. « C'est vraiment calme ! Les clients ne peuvent pas venir ou ne veulent pas venir. On espère vraiment un retour à la normale ! »; déplore-t-elle.

Le gouvernement a annoncé que des véhicules de l'armée se tenaient prêts pour mettre fin aux blocages dans la capitale. Des négociations entre manifestants et membres du Parlement sont actuellement en cours.

