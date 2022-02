Covid-19: le Japon assouplit légèrement les restrictions d'entrée à ses frontières

À partir du 1er mars, le Japon va entrouvrir timidement ses frontières aux étudiants et travailleurs étrangers. Les touristes ne seront toujours pas autorises à visiter l'archipel. Depuis le début de la pandémie, le Japon a adopté les règles de contrôle d'accès à son territoire les plus strictes des pays du G7. Il se contente aujourd'hui de les assouplir.

Avec notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles

Le Premier ministre Fumio Kishida ne cède qu'en partie aux pressions de ses milieux d'affaires. Il plafonne le nombre de nouveaux arrivants dans l'archipel à 5 000 par jour contre 3 500 a l'heure actuelle. En novembre dernier, il avait allégé, une première fois, les restrictions imposées aux visiteurs étrangers pour les suspendre trois semaines plus tard des l'arrivée du nouveau variant Omicron.

Les milieux d'affaires japonais critiquent déjà ce plafonnement, cette arrivée au compte-gouttes d'hommes d'affaires, d'étudiants et de « stagiaires » étrangers, des ouvriers recrutés en Asie par les entreprises japonaises souffrant d'une grave pénurie de main d'œuvre.

Au total, plus de 400 000 personnes munies d'un visa attendaient, en janvier, de pouvoir entrer au Japon. Parmi elles 150 000 étudiants désespérant, depuis plus d'un an, d'intégrer une université japonaise. Certains d'entre eux ont fini par renoncer pour suivre en Corée du Sud des programmes universitaires.

Dans leur majorité, les Japonais sont opposés à l'ouverture de leurs frontières. Leur fermeture n'a pas empêché le variant Omicron de pénétrer au Japon. Vacciné à 80%, le pays demeure relativement épargné par la pandémie.

