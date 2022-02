Reportage

Covid-19: après la réouverture de ses frontières, l'Australie attend le retour des touristes

Audio 01:20

Une vue de l'opéra de Sydney, l'un des lieux les plus touristiques d'Australie. AP - Mark Baker

RFI

Depuis quelques heures, les frontières de l’Australie sont de nouveau ouvertes aux touristes, pour la première fois depuis mars 2020. Après avoir passé près de deux ans coupés du monde et, surtout, de leurs clients, les professionnels du tourisme se félicitent de pouvoir les accueillir à nouveau, sans s’attendre non plus à un rebond immédiat de leur activité.