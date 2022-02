Le «ni-ni» de la Chine dans la crise ukrainienne

À l'ONU, la Chine invite toutes les parties à la retenue concernant l’Ukraine et Pékin refuse de prendre parti dans le conflit qui oppose l’Ukraine et la Russie.

À l'ONU, la Chine invite toutes les parties à la retenue concernant l’Ukraine. Pékin refuse de prendre parti dans le conflit, même chose, lors de l’entretien ce mardi entre le secrétaire d’État américain et le ministre chinois des Affaires étrangères. La diplomatie chinoise reste sur sa ligne : ni approbation ni condamnation de la Russie.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

La ligne chinoise n’a pas évolué depuis la déclaration conjointe publiée à l’occasion de la visite de Vladimir Poutine en Chine au début du mois. Si Pékin partage les inquiétudes russes et soutient Moscou dans son opposition à une « expansion de l’Otan » en Europe orientale, si la question ukrainienne affaiblit le pivot asiatique américain en Asie, les dirigeants chinois n’ont jusqu’à présent et à aucun moment soutenu l’idée d’une intervention militaire en Ukraine.

Ce « ni-ni » est largement repris aujourd’hui par la presse officielle, notamment par l’agence Chine Nouvelle qui n’a pas oublié de mettre les guillemets dans sa dépêche concernant le « décret signé par Vladimir Poutine annonçant la reconnaissance de deux “républiques” dans l’est de l’Ukraine ».

Le Huanqiu Shibao évoque pour sa part des « changements majeurs dans l’est de l’Ukraine », insistant sur les « réactions rapides de toutes parts », notamment celle du secrétaire général de l’ONU appelant à une résolution pacifique du conflit dans le respect des accords de Minsk et de l’ambassade de Chine à Kiev qui dans un communiqué a appelé ce matin ses ressortissants à écouter les consignes de prudence, à ne pas se rendre dans les « zones instables » et à faire des provisions de nourriture et d’eau potable.

Un sujet largement discuté sur les réseaux sociaux chinois

Une position attentiste partagée sur les réseaux sociaux où l’intervention de Moscou était le deuxième sujet le plus commenté en début de journée sur le réseau Weibo, avec des internautes relayant les paroles officielles et la critique de la « présence de l’Otan aux frontières russes », quand d’autres rappellent les vieilles querelles entre « l’ex-ennemi de l’ouest devenu ami » autour du partage de la Mongolie et l’actuelle frontière sino-russe qui pourrait évoluer dans les jours ou les semaines à venir.

Ce qui se passe en Ukraine risque en effet de déterminer la vision que la puissance chinoise a de sa place et de son rôle dans le monde dans les années à venir.

