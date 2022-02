Chine: des arrestations après le tollé suscité par la vidéo d'une femme enchaînée

Après l'émotion suscitée en Chine par la vidéo d’une femme retenue en captivité par son mari, ce dernier a été arrêté et plusieurs fonctionnaires sanctionnés.

Avec notre correspondant à Pékin, Valentin Abeille

C’est un fait divers qui tient en haleine depuis plusieurs semaines des millions de Chinois : celui d’une femme retenue en captivité par son mari. La vidéo, tournée par un vlogueur [un vlog est un blog essentiellement constitué de vidéos, NDLR], avait provoqué un tollé sur la toile chinoise en janvier. On y voit une femme debout dans le froid, sans manteau et enchaînée au niveau du cou.

Les autorités du Jiangsu, où la femme était retenue, viennent d’annoncer que 17 fonctionnaires de la province de l’est de la Chine ont été sanctionnés. Huit fonctionnaires ont été démis de leurs fonctions et neuf autres sanctionnés à des degrés divers, selon l'administration provinciale. Détenu dix jours, le mari de la victime a lui été formellement arrêté ainsi que deux autres personnes pour trafic d’êtres humains. Une enquête est en cours à l'encontre de six autres personnes soupçonnées d'avoir participé à ce trafic.

Vendue à plusieurs reprises

On en sait désormais plus sur le parcours de cette femme de 55 ans qui se nomme Xiao Huamei et est originaire du Yunnan, situé à plus de 2 000 km du lieu où elle a été retrouvée. L’enquête révèle que Xiao Huamei a été vendue à plusieurs reprises après avoir été enlevée dans son village natal dans les années 1990. Mère de huit enfants, elle est atteinte de schizophrénie et a été hospitalisée.

Les autorités locales ont mis du temps à lancer une enquête, pressées par une opinion publique choquée par l’affaire. Ce scandale a mis en lumière le trafic d’êtres humains, phénomène assez courant dans les campagnes chinoises où les femmes à marier sont relativement rare dans un pays marqué par plusieurs décennies de la politique de l’enfant unique.

