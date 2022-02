Hong Kong annonce prendre des mesures exceptionnelles pour tenter d'endiguer la 5e vague de Covid-19

À Hong Kong, où la cinquième vague de Covid-19 se révèle incomparablement plus puissante que les précédentes réunies, la cheffe de l'exécutif Carrie Lam a annoncé mardi soir son grand plan de bataille en ligne avec la stratégie « zéro Covid » prônée par la Chine et qui consiste à isoler tous les cas contact. Il y a une semaine, les autorités locales avaient été vertement rappelées à l’ordre par le président chinois

Avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy

Le but du nouveau plan d’attaque contre le Covid-19 est de « protéger la vie et la santé des Hongkongais », selon les mots exacts du président chinois Xi Jinping, repris à plusieurs reprises par Carrie Lam dans sa longue allocution de mardi 22 février.

Centres d'isolement

Alors que les hôpitaux et les laboratoires de Hong Kong sont saturés, Carrie Lam a confirmé l’intention du gouvernement de construire de vastes structures d’accueil, comme on a vu en Chine au début de la crise. Un hôpital de campagne est en cours de réalisation dans l’immense terminal pour paquebots de croisière, situé sur l'ancien aéroport de Kai Tak.

Des centres dits « d'isolement » ont été installés dans des gymnases pour les cas asymptomatiques ou les cas contact. Mais d’après les photos fournies par le gouvernement, les lits sont tellement proches les uns des autres que ces lieux risquent plutôt de faciliter la propagation du virus. Près de 20 000 chambres d'hôtel ont également été mobilisées ainsi que des centaines de taxis et de minibus pour le transport des malades et des cas contact.

Dépistage universel

Les écoles et de nombreux commerces tels que les salles de sport, les bars et les salons de beauté resteront fermés jusqu'à la fin du mois d'avril. Les grandes vacances d’été pour les écoles vont commencer au mois de mars pour libérer les locaux.

Mais la plus spectaculaire des mesures annoncées est sans doute celle du dépistage universel de la population de 7,4 millions et d'habitants qui devront effectuer trois tests en quelques jours début mars. Les tests seront répartis sur plusieurs jours et les résidents devront également se soumettre quotidiennement à des tests antigéniques rapides à domicile. « Ceux qui ne se soumettent pas au test seront tenus pour responsables », a assuré la cheffe de l'exécutif, tout en annonçant que des responsables de Chine continentale coordonnaient désormais la politique anti-Covid-19 du territoire. Reste à voir comment les autorités, déjà débordées avec quelques milliers de cas par jour ont l’intention de gérer les résultats de ce dépistage universel.

