Pakistan: un riche héritier condamné à mort pour le meurtre de sa compagne

Au Pakistan, le verdict est tombé dans l’affaire Noor, du nom d’une jeune femme violée puis sauvagement assassinée par son compagnon Zahir Jaffer à Islamabad. L’accusé a écopé de la peine de mort.

Avec notre correspondante à Islamabad, Sonia Ghezali

Le cas de Noor Mukadam, fille d’un ancien ambassadeur, dont le compagnon est aussi issu de l’élite pakistanaise, a été médiatisé et jugé en quelques mois seulement. Un fait rare au Pakistan où le système judiciaire est d’une grande lenteur, surtout dans les cas de violences domestiques. « Je suis satisfait que justice ait été rendue », a déclaré Shuakat Mukadam, le père de Noor Mukadam.

La jeune femme âgée de 27 ans a été violée puis décapitée par son compagnon en juillet dernier après qu’elle avait refusé de l’épouser. Elle avait tenté de fuir, mais deux employés de maison de son compagnon l’en ont empêchée. Ces deux hommes ont été condamnés à 10 ans de prison pour complicité de meurtre.

Les violences faites aux femmes, un fléau au Pakistan

Le cas de Noor Mukadam est loin d’être un cas rare au Pakistan. Il ne s’agit que de la partie émergée de l'iceberg, souligne la sociologue pakistanaise Nida Kirmani. « Le Pakistan a beaucoup à faire pour changer les choses sur ce sujet. Et je pense que le verdict contre Zahir Jaffer par exemple, bien qu’il soit sévère, car il a été condamné à la peine de mort, et bien cela ne changera pas les raisons structurelles qui font que les violences contre les femmes sont si importantes au Pakistan. Et cela est lié au niveau élevé de patriarcat dans le pays et à la nécessité de changer cette culture dans son ensemble. »

Les violences contre les femmes sont un fléau dans le pays où 28% des Pakistanaises de plus de 15 ans déclarent avoir subi des violences physiques de la part de leur partenaire au moins une fois dans leur vie. Un chiffre sûrement en deçà de la réalité, car la plupart des cas ne sont pas rapportés.

