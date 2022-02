Kazakhstan: le président Tokaïev remplace son ministre de l'Intérieur

Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, s'exprime lors de son discours télévisé à la nation à Nur-Sultan, au Kazakhstan, le 7 janvier 2022. AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Kazakhstan, le président Kassym-Jomart Tokaïev a remplacé son ministre de l’Intérieur. C’est un pas de plus vers une remise à sa main de l’équipe dirigeante de l’ex-république soviétique, plus d’un mois et demi après qu’il s’est emparé des principaux leviers du pouvoir à la faveur des manifestations violentes qui ont secoué ce pays de 16 millions d’habitants début janvier.