Ukraine: face au sentiment anti-Pékin, les Chinois priés de cacher leur identité

Alors que la Chine a refusé de condamner l’invasion russe en Ukraine, l’ambassade chinoise à Kiev conseille désormais à ses citoyens de cacher leur identité face à la montée du sentiment anti-chinois. Elle a également annoncé l’organisation de vols charters pour évacuer les 6 000 ressortissants chinois en attente d’être évacués d’Ukraine.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Les messages de l’ambassade de Chine à Kiev sont relayés sur le réseau social weibo sur fond de grande musique : « Entendez-vous bien avec le peuple Ukrainien, essayez de ne pas sortir de chez vous, ne révélez pas votre identité, n’affichez aucun signe montrant que vous êtes Chinois. »

Ces messages témoignent de la détérioration de la situation en Ukraine, notamment pour les citoyens et entreprises chinois, à qui la même ambassade recommandait au premier jour de la guerre d’afficher bien en évidence les couleurs chinoises sur leur voiture, pour pouvoir quitter la région.

Résultat : rupture de stock, plus aucun drapeau chinois à Kiev. Un étudiant chinois raconte qu’on lui a volé le sien qu’il avait accroché à son sac ; un Kazakh dit avoir dessiné le drapeau rouge aux étoiles or sur sa voiture à l’aide d’un rouge à lèvre et de stickers pour accompagner sa fiancée chinoise à l’aéroport.

Partout, les mêmes témoignages d’attente, à l’abri chez soi ou dans les sous-sols : « Beaucoup de gens étaient paniqués, ils ont tous été faire des provisions au supermarché. On se prépare à partir », raconte au journal Caijing une étudiante originaire de Jilin dans le nord-est de la Chine. « J’ai commencé à emballer quelques colis, je ne prendrai qu’une petite valise », dit monsieur Chen, lui aussi sur le départ à Odessa.

Le port d’Odessa où un compte weibo avec de nombreux abonnés recommande de faire attention à la rhétorique anti-ukrainienne, qui a provoqué la montée du sentiment anti-chinois.

Pékin s’est abstenu lors du vote de la résolution sur l’Ukraine au Conseil de Sécurité et le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi a rappelé dans un communiqué que la souveraineté des pays devait être respectée, l’Ukraine ne faisant pas exception.

