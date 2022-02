Australie: une partie de la côte est et la ville de Brisbane sous les inondations

Une partie de la côte est de l’Australie est toujours en proie à des inondations ce lundi 28 février. Après une semaine de précipitations torrentielles, la ville de Brisbane, dans l’État du Queensland, a été particulièrement affectée. Les autorités ont recensé huit morts ces derniers jours et de nombreux services publics restent fortement perturbés.

De notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

C’est un réveil brutal ce matin à Brisbane après une nuit cauchemardesque ayant poussé des milliers de personnes à fuir leur maison et les inondations. À la tête de l’État du Queensland, Annastacia Palaszczuk a dressé un bilan des dégâts ce matin. « À Gympie, 3 600 maisons ont été inondées, à Brisbane, on estime que jusqu’à 15 000 maisons ont été touchées. Et plus de 1 000 écoles sont fermées dans tout le sud-est. »

Plus de 50 000 foyers sont également privés d’électricité. C’est le cas de Victoria, qui a passé la nuit à l’hôtel hier. Sa maison sur pilotis n’a pas été impactée. Mais pour l’instant, il lui est impossible de rentrer chez elle. « Je ne sais pas quand je vais pouvoir rentrer car pour l’instant, il n’y a pas de transports en commun. Et puis je ne peux pas retourner chez moi parce qu’il y a toujours de l’eau partout. Ça n’est donc pas vraiment sûr pour l’instant de retourner vivre dans ma maison », témoigne-t-elle.

Le pic des précipitations est désormais passé dans le Queensland. C’est désormais le nord de la Nouvelle-Galles du Sud qui affronte un véritable déluge. Dans la ville de Lismore, ou près de 800 millimètres de pluie sont tombées en moins de 24 heures, environ 400 personnes n’ont toujours pas pu être secourues. Elles se sont réfugiées sur le toit de leurs maisons.

►À lire aussi : Réchauffement climatique: la moitié des habitants de la planète «très vulnérables» , dit le Giec

