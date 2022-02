Présidentielle en Corée du Sud: les féministes donnent de la voix contre les propos et comportements sexistes

Le 9 mars prochain se tiendra l’élection présidentielle en Corée du Sud. Au cœur des débats lors de ces derniers jours de campagne, les questions féministes. Les candidats se sont affrontés sur cette thématique très importante chez les jeunes Sud-Coréens, notamment chez les hommes à l’antiféminisme de plus en plus marqué.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Afin de protester contre cette tendance d’antiféminisme qui apparaît au sein de la classe politique coréenne, des féministes se sont rassemblées ce dimanche 27 février à Séoul.

Toutes vêtues de blancs, elles sont plusieurs centaines à être venues interpeller les principaux candidats afin qu’ils ne cèdent pas aux idéaux antiféministes, très populaires chez les jeunes hommes sud-coréens.

« Un candidat a expliqué qu’il n’y avait pas de différence de traitement dans la société coréenne entre les hommes et les femmes, ce qui m’a profondément choquée et c’est pour cela que je suis venue aujourd’hui », nous explique cette étudiante à l’université.

Des candidats s'opposant aux mouvements féministes

Ces propos sur la différence de traitement entre les hommes et les femmes dans le pays interpellent, car la Corée du Sud connaît le plus grand écart de salaire entre hommes et femmes de tous les pays de l’OCDE. Pourtant, les principaux candidats ont plutôt cherché à séduire l’électorat masculin, estime une militante qui souhaite rester anonyme afin d’éviter les cyberharcèlements orchestrés par les groupes antiféministes.

« Le sujet principal, c'est la proposition du candidat de droite de supprimer le ministère de l’Égalité des genres et de la famille devant lequel nous nous trouvons actuellement. En ce moment, le droit des femmes en Corée du Sud est vraiment en mauvaise voie. J’ai peur du résultat de cette élection et c’est pour cela que beaucoup de femmes sont venues aujourd’hui. »

Lors des dernières municipales le vote des jeunes hommes avait permis au camp conservateur de l’emporter et pour cette présidentielle, Yoon seok-yeol, candidat conservateur à la présidentielle, a fait campagne en s’opposant frontalement aux mouvements féministes. Entre autres propositions, il souhaite alourdir les peines pour déclarations calomnieuses d’agressions sexuelles.

