Covid-19: le Japon rouvre ses frontières après deux ans de fermeture

Après avoir maintenu les frontières hermétiquement fermées depuis le début de la pandémie, Tokyo assouplit sa politique migratoire au compte-gouttes.

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Les touristes ne seront toujours pas les bienvenus. La priorité est donnée aux 400 000 étrangers – hommes d'affaires, étudiants ou stagiaires – qui avaient obtenu un visa de séjour avant l'apparition du virus mais qui, depuis, attendaient d'être autorisés à s'installer dans l'archipel.

Mais pour autant, ils ne pourront pas tous se rendre dans le pays immédiatement. Désormais, seulement 5 000 étrangers par jour, et pas un de plus, sont autorisés à immigrer au Japon.

C'est moins que ce que réclamaient les milieux d'affaires, mais c'est déjà trop pour ces Tokyoïtes. « La sixième vague fait des ravages. Seuls 20% des Japonais ont reçu la troisième dose de vaccin. Et on n'arrive pas à se faire dépister à cause de la pénurie de tests. Malgré tout, on va accueillir à bras ouverts des tas d'étrangers. Cela nous vaudra une septième vague dès cet été », tance une habitante.

« En période de crise sanitaire majeure, ce n'est pas l'ouverture au monde qui doit primer mais le principe de précaution », rajoute un autre. Une majorité de sondés s'opposent à la réouverture des frontières.

Ce n’est pas le cas de ces deux chefs d'entreprises qui travaillent dans les secteurs de l'enseignement et de la construction. « Deux ans d'isolement ont mis sur la paille des centaines d'écoles de langue japonaise destinées aux immigrés. Cette réouverture des frontières est à la fois trop tardive et trop partielle », estime l’un. « Comme la plupart des entreprises, nous sommes en sous-effectifs à cause de la pénurie de main-d'œuvre due à la dénatalité. Le Japon, que cela lui plaise ou non, ne peut pas se passer des travailleurs immigrés », confie l’autre.

Mais le gouvernement marche sur des œufs car la situation sanitaire reste précaire. L'opinion juge sévèrement la gestion de l'épidémie, d’autant plus que des élections délicates pour la majorité sont prévues cet été.

