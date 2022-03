Le traitement de l'actualité ukrainienne choque les Afghans

« Ce n'est pas l'Irak ou l'Afghanistan » : une phrase prononcée par l'envoyé spécial de CBS News en Ukraine. Des mots qui heurtent en Afghanistan. Depuis six mois, le pays est dirigé par les talibans qui ont pris le pouvoir après 20 ans d’insurrection contre un gouvernement afghan soutenu par la communauté internationale après l’intervention des États-Unis en 2001 pour chasser les fondamentalistes religieux du pouvoir.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Islamabad, Sonia Ghezali

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes afghans dénoncent le racisme de certains journalistes occidentaux dans leur couverture médiatique de la guerre en Ukraine. « Certains d'entre eux disent sur les chaînes de télévision : l'Ukraine est différente et civilisée, c’est un pays européen, pas comme l'Irak et l'Afghanistan. Cela signifie qu’ils traitent le conflit en Afghanistan différemment. C’est comme s’ils disaient que s’il y a des talibans en Afghanistan c’est ok puisque les Afghans sont religieux », s'indigne Matiullah Shirzad journaliste afghan à Kaboul qui se dit choqué.

Le journaliste confie être affecté par les commentaires de ses confrères occidentaux et par l’émotion que certains affichent. « Certains journalistes des médias internationaux pleurent sur la situation de l'Ukraine en guerre depuis une semaine. Certains d'entre eux oublient d'être neutres. Je me demande pourquoi, pour nous qui avons subi 20 ans de guerre et qui sommes depuis ces six derniers mois dans une telle situation, il n'y a pas eu des sentiments identiques, ni la même couverture médiatique ? Est-ce que la vie des Ukrainiens a plus de valeur que celle des Afghans ? »

À un journaliste qui écrit dans le quotidien britannique The Telegraph que le conflit ukrainien est choquant car « l’Ukraine est un pays européen, avec des gens qui regardent Netflix, et qui ont Instagram », une internaute afghane sur Twitter lui répond: « Mon cousin en Afghanistan mérite-t-il de vivre puisqu'il a un compte Instagram ? »

► À lire aussi : Guerre en Ukraine: l'UA dénonce le traitement raciste dont sont victimes les Africains

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne